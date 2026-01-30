2025 wurden im Bezirk Gmunden 440 Unternehmen gegründet, inklusive 50 Betriebsübernahmen gab es 490 neue Unternehmen.

Insgesamt 490 neue Unternehmen wurden 2026 im Bezirk Gmunden registriert. „Im vergangenen Jahr wurden 440 Unternehmen neu gegründet und 50 bestehende Unternehmen übernommen“, so WKO-Bezirksstellenobmann Martin Ettinger und WKO-Leiterin Sigrid Schuster.

„Zu dem umfangreichen Beratungsangebot für GründerInnen zählen GründerInnen-Workshops und Gründerberatungen direkt in der WKO Bezirksstelle Gmunden und Bad Ischl. Nutzen Sie das Angebot vor Ort – wir begleiten und unterstützen GründerInnen von der Idee bis zur Gründung und darüber hinaus!“, unterstreicht WKO-Leiterin Sigrid Schuster.

Dass das Handwerk in unserer Region stark verwurzelt ist, spiegelt sich in den Gründungszahlen wider. Die meisten Gründungen gab es in der Sparte Gewerbe und Handwerk (191), gefolgt von den Sparten Handel (110) sowie Information und Consulting (100).

Gründungen im Bezirk Gmunden nach Sparten: