Ein Training wie jedes andere – und doch ein bisschen anders: Beim UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt ging es diesmal nicht um Taktik oder Technik, sondern um etwas, das oft über Sieg oder Niederlage entscheidet – den Umgang miteinander.

Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam am Ball bleiben“ der WKOÖ und des OÖFV erhielt die Mannschaft neue Impulse rund um Kommunikation, Respekt und Teamkultur. Begleitet wurde sie dabei von Lebens- und Sozialberater Sebastian Haidinger aus dem Salzkammergut.

Sein Ansatz ist klar: Wer ein starkes Team sein will, muss nicht nur zusammenspielen – sondern einander auch zuhören, unterstützen und respektieren.

„Fußball ist für mich mehr als Sport. Er prägt Charakter, schafft Gemeinschaft und kann jungen Menschen Orientierung geben“, so Haidinger.

Was zunächst mit einfachen Übungen begann, zeigte schnell Wirkung: Die Spieler gehen bewusster miteinander um, hören einander mehr zu und unterstützen sich stärker – nicht nur am Platz, sondern auch darüber hinaus. Die Stimmung im Team hat sich spürbar verändert.

Das zeigt: Es braucht oft gar nicht viel, um etwas ins Rollen zu bringen. Schon einzelne Workshops können ausreichen, um neue Impulse zu setzen und das Miteinander nachhaltig zu stärken.

Die Initiative „Gemeinsam am Ball bleiben“ unterstützt Vereine dabei gezielt, Teamgeist und wertschätzenden Umgang zu fördern – eine wichtige Basis für sportlichen und persönlichen Erfolg.