Montagnachmittag mussten am Irrsee zwei im Eis eingebrochene Personen von einem Rettungshubschrauber geborgen werden. Ein Ersthelfer fiel ebenfalls durch das Eis, konnte sich aber selbst befreien.

Kurz vor 16 Uhr wurden mehrere Feuerwehren sowie die Wasserrettung Salzburg mit den Ortsstellen Mondsee, Loibichl und Wallersee zu einem Eisrettungseinsatz am Irrsee alarmiert. Im Ortsteil Laiter waren zwei Personen auf der Eisfläche eingebrochen. Ein Ersthelfer, der den beiden zu Hilfe eilen wollte, brach ebenfalls im Eis ein. Er schaffte es jedoch aus eigener Kraft, sich aus dem Wasser zu befreien und ans Ufer zu gelangen.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Binnen kürzester Zeit wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zusammengezogen. Rund eine halbe Stunde nach Alarmierung konnten die beiden eingebrochenen Personen mithilfe des Rettungshubschraubers „Christophorus 6“ geborgen und an Land gebracht werden. Die beiden Personen wurden anschließend vom Roten Kreuz übernommen und medizinisch versorgt. Angaben zum Verletzungsgrad lagen zunächst nicht vor, berichtet die Wasserrettung.