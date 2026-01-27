Bei strahlendem Wetter und perfekt präparierten Schanzen fand letztes Wochenende der Energie AG Oberösterreich Landescup in Bad Goisern statt. Auf dem ehemaligen Weltcup Gelände sahen viele Zuschauer tolle Sprünge und wilde Sprints beim Langlauf.

Der Nachwuchs vom ASVÖ Nordic Team Salzkammer war wieder sehr erfolgreich. So gelang Jakob Quehenberger ein Sprung auf den zweiten Platz, bei der Kombination verpasste er nur knapp das Podium.

Umgekehrt war es bei Laura Steinmaurer, die sich nach einem guten Sprung durch einen Kraftakt im Langlauf bei der Kombination auf den ersten Rang katapultierte. Gratulation auch an unsere Athleten der Klasse Schüler 2. Hier war es schon „kein Springen“ mehr; bei Weiten knapp an die 50 Meter Grenze konnte man schon schöne Flugphasen erkennen. Somit war es nicht überraschend, dass man Xaver Schusterbauer und Lorenz Podlipnik als Dauergast auf dem Podium mit ersten, zweiten und dritten Plätzen sah. Besonders bemerkenswert muss man die Leistung von Xaver beurteilen, der nach schwerer Verletzung nach über 2 Monaten gleich wieder ganz nach vorne sprang.

Nach dem Landescup ist vor dem Goldi Cup

Am 1.2 kommt Andreas Goldberger mit anderen Profitrainern uns sichtet wieder Talente. Jedes Kind zwischen 5 und 10 Jahren ist herzlich eingeladen und kann unter Profiaugen seine ersten Sprünge absolvieren.

Notwendig ist nur eine Alpin Ski Ausrüstung und Spaß. Neben einem großartigen Erlebnis ist ein kleines Andenken mit Andi Goldberger und die persönliche Startnummer zum mitnehmen garantiert. Das ganze Team vom ASVÖ Nordic Team freut sich auf viele zukünftige Teammitglieder.

Anmeldung unter: www.goldi-cup.at