Mit der offiziellen Tunnelanschlagfeier erfolgte heute, 22. Jänner 2026, der Auftakt für die Tunnelbauarbeiten des Laufwasserkraftwerks Traunfall in Roitham. Die Energie AG setzt damit ihren Kurs in Richtung Klimaneutralität und nachhaltige Energiezukunft konsequent fort.

Gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, Tunnelpatin Michaela Langer-Weninger, den Vertreter:innen der Anrainergemeinden Bürgermeister Thomas Avbelj (Roitham am Traunfall), Bürgermeister Michael Hochleitner (Desselbrunn), Bürgermeister Fritz Feichtinger (Laakirchen) und Bürgermeisterin Inés Mirlacher (Ohlsdorf) sowie den ausführenden Baufirmen Felbermayr und Swietelsky, feierte der Energie AG-Vorstand den ersten wesentlichen Meilenstein für das neue Laufwasserkraftwerk an der Traun – dem drittgrößten Laufkraftwerk der Energie AG.

Die symbolische Sprengung am Tunnelportal erfolgte durch Tunnelpatin Michaela Langer-Weninger: „Was im Jahr 1888 begann und seit Generationen zuverlässig für Energie gesorgt hat, wird nun auf einem neuen Weg in die Zukunft geführt. Mein größter Respekt gilt der gesamten Projektmannschaft, die mit Kompetenz, Engagement und Verantwortung dieses anspruchsvolle Bauvorhaben umsetzt. Allen Beteiligten wünsche ich einen reibungslosen und vor allem unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten. Ich freue mich sehr, den weiteren Weg dieses besonderen Projekts begleiten zu dürfen.“

„Mit dem Neubau des Laufwasserkraftwerks Traunfall setzen wir ein starkes Zeichen für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung in Oberösterreich. Seit 1888 wird hier Wasserkraft genutzt – nun führen wir diese Tradition mit modernster Technik in die Zukunft. Mit 125 Gigawattstunden sauberem Strom pro Jahr können künftig rund 35.000 Haushalte versorgt werden – ein wichtiger Beitrag für Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Ebenso wichtig ist, dass dieses Projekt mit großem Respekt vor der Natur umgesetzt wird. Dieses Kraftwerk verbindet die Leistung vergangener Generationen mit der Verantwortung für die kommenden“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Mit dem heutigen Tunnelanschlag beginnt für uns ein entscheidender Abschnitt im Bau des neuen Laufwasserkraftwerks Traunfall. Wir setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt für die erneuerbare Energiezukunft und stärken die Versorgungssicherheit für Generationen“, unterstreicht Energie AG-CEO Leonhard Schitter.

Der Neubau ersetzt die bestehenden Anlagen Gschröff, Siebenbrunn und das aktuelle Kraftwerk Traunfall, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die Errichtung der bestehenden Anlagen geht bis ins Jahr 1888 zurück.

„Der Neubau des Kraftwerks Traunfall verbindet modernste Technik mit nachhaltiger Bauweise. Bereits in der Projektierung wurde den sensiblen ökologischen Rahmenbedingungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Der Traunfall bleibt in seiner natürlichen Schönheit unberührt. Nach dem Baustart im Juni letzten Jahres beginnt nun mit dem Tunnelanschlag ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung des Projekts“, betont Energie AG-CTO Alexander Kirchner. „Durch die vorhandene Fallhöhe, die optimierte Nutzung des Wasserdargebots und dem verbesserten Wirkungsgrad, wird die jährliche Stromerzeugung um rund 80 Prozent auf 125 GWh pro Jahr gesteigert“ ergänzt CTO Kirchner.

„Der Neubau des Kraftwerks Traunfall ist eine strategische Investition in eine nachhaltige und stabile Stromerzeugung. Durch die Zusammenarbeit mit der europäischen Investitionsbank konnte ein verlässlicher Partner für die Finanzierung gewonnen werden, zudem wird die Wertschöpfung in Oberösterreich mit dieser Investition nun sichtbar umgesetzt“, so Energie AG-CFO Eva Schinkinger.

„Als Partner einer Arbeitsgemeinschaft zweier oberösterreichischer Bauunternehmen bringen wir unsere Swietelsky-Expertise im Kraftwerks- und Tunnelbau in den Ersatzneubau des Kraftwerks Traunfall für die Energie AG als regionalen Auftraggeber ein. Gemeinsam tragen wir so wesentlich zur Wertschöpfung und zur nachhaltigen Energieerzeugung in Oberösterreich und darüber hinaus bei“, so Wolfgang Pacher, Geschäftsbereichsleiter für Tunnelbau/Ingenieurtiefbau bei der Swietelsky AG.

„Das Kraftwerksprojekt ist ein starkes Signal für die Umsetzung nachhaltiger Energieinfrastruktur. Die Arge bringt dafür umfassende Baukompetenz und langjährige Erfahrung im Kraftwerksbau ein. Wir freuen uns, dieses Vorhaben gemeinsam mit starken Partnern umzusetzen“, merkt Felbermayr-CEO Horst Felbermayr an.

Der symbolische Festakt am Tunnelportal markiert den ersten wesentlichen Meilenstein für das neue Laufwasserkraftwerk an der Traun. Mit dem Spatenstich im Juni 2025 starteten bereits die wichtigsten Vorarbeiten für die dreijährige Bauzeit. Der Probebetrieb des Kraftwerks Traunfall ist für 2028 geplant.

Im Zuge der offiziellen Tunnelanschlagfeier erfolgte auch die traditionelle Segnung der Heiligen Barbara durch Pfarrer Franz Starlinger. Die Heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute und soll beim Tunnel- und Stollenbau für einen unfallfreien Ablauf sorgen. Ein Schild mit dem Namen der Tunnelpatin und dem traditionellen Bergmannsgruß „Glück auf“ wurde am Tunnelportal angebracht, um allen am Bau Beteiligten Glück zu bringen.

Am Festakt teilgenommen haben neben dem Projektteam der Energie AG auch Vertreter:innen der ausführenden Baufirmen Felbermayr und Swietelsky, der Planungsbüros, Sachverständige sowie Mineure und Bauarbeiter:innen.

Musikalisch umrahmt wurde die Tunnelanschlagfeier von einer Abordnung des Musikvereins Roitham am Traunfall.