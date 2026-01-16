Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wurden Dienstagabend zwei Jugendliche in Altmünster von einem Auto angefahren. Der Lenker hielt kurz an, entschuldigte sich – und fuhr anschließend weiter.

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Altmünster zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Amstetten, wurden auf dem Gehsteig im Bereich Don-Alfonso-Weg 31 von einem PKW erfasst.

Lenker entschuldigte sich – fuhr aber davon

Laut der 15-Jährigen hielt der unbekannte Lenker kurz an und entschuldigte sich. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne seine Daten bekanntzugeben oder Hilfe zu leisten.

Beschreibung des gesuchten Fahrzeugs

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich SUV, handeln. Der Lenker wird als älterer Mann beschrieben, auf dem Beifahrersitz soll eine ältere Frau gesessen sein.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die 15-Jährige begab sich zur Behandlung ins Krankenhaus Gmunden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altmünster unter Tel. 0591334101 zu melden.

Quelle: LPD OÖ