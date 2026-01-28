Beim Gemeindeparteitag der ÖVP Roitham am 21. Jänner im GH Forstinger, wurden die organisatorischen und personellen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Im Rahmen der Veranstaltung fanden die Neuwahlen des Gemeindeparteiobmanns sowie des gesamten Vorstandes statt.

Der bisherige Gemeindeparteiobmann Severin Gruber trat von dieser Funktion zurück. Hintergrund ist seine Tätigkeit als Generalsekretär im Wirtschaftsministerium bei Bundesminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, die mit einer verstärkten Präsenz in Wien verbunden ist.

Die ÖVP Roitham bedankt sich herzlich bei Severin Gruber für sein langjähriges Engagement und seine erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig freut sich die Gemeindepartei, dass Johannes Niederhauser die Funktion des Gemeindeparteiobmanns übernimmt. Mit dieser Entscheidung stellt sich die Partei frühzeitig und geschlossen für die Gemeinderatswahl 2027 neu auf.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Dipl.-Päd. Manuela Drack, die für ihr langjähriges und verdienstvolles Engagement ausgezeichnet wurde.

Als Ehrengast nahm auch Landtagsabgeordneter, Bürgermeister und Bezirksparteiobmann Rudolf Raffelsberger am Gemeindeparteitag teil. Er gab Einblicke in den Programmprozess „Vorsprung Oberösterreich“ der OÖVP und hob hervor, dass in Roitham derzeit zahlreiche wichtige Projekte umgesetzt werden – zuletzt etwa der Tunnelanstich für das neue Traunkraftwerk der Energie AG.