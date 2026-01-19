Auch heuer werden die zwei Faschingssitzungen und der Faschingsumzug im Ortszentrum von der Feuerwehr Bad Goisern organisiert und veranstaltet.

Faschingssitzungen im Festsaal Bad Goisern:

Karten für die Faschingssitzungen gibt es am 26. Jänner ab 18:30 Uhr im Sicherheitszentrum Bad Goisern, danach ab Mitternacht online unter www.ff-badgoisern.at sowie gegen Barzahlung im Tourismusbüro Bad Goisern.

Wie in den Vorjahren wird wieder ein lustiges, abwechslungsreiches Programm von den mitwirkenden Gruppen gestaltet: Einräder, Goiserer Heimatbühne, Bürgermusik Bad Goisern, Turnverein Bad Goisern, Step by Step, Ali&Berni sowie die Feuerwehr Bad Goisern.

Termine der beiden Fasching-Sitzungen:

-Freitag, 13. Februar 2026 um 20 Uhr

-Montag, 16. Februar 2026 um 19 Uhr

Faschingsumzug:

-Goiserer Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026 um 14 Uhr

Der Faschingsumzug wird um 14 Uhr im Kurpark gestartet, der Umzug zieht dann über die Marktstraße bis zum Festsaal Bad Goisern. Anschließend findet eine Faschingsparty im Festsaal statt.

Jeder kann und darf beim Umzug mitmachen, einfach als Gruppe mit einer lustigen Idee am Faschingsdienstag im Kurpark ab 13 Uhr erscheinen.

Die Feuerwehr Bad Goisern freut sich auf bunte, lustige Stunden mit Euch!