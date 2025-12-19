Monatlich mobil: unser Senioren-Taxi!

Am Freitag, den 7. November 2025, startete das neue Senioren-Taxi seine erste Runde durch Vöcklamarkt.

Dabei kann jeder/jede Vöcklamarkter ab 65 Jahren die Gelegenheit ergreifen und sich bequem ins Ortszentrum fahren lassen.

Jeden ersten Freitag im Monat holt der Taxi-Bus angemeldete Seniorinnen und Senioren ab circa 8:00 Uhr von zu Hause ab und bringt sie zum Gemeindeamt. Dort können sie den Wochenmarkt besuchen– am ersten Freitag gibt es sogar Bauernkrapfen – oder Besorgungen in der Apotheke, Einkäufe und einen Besuch in der Bücherei erledigen.

Die Hin- und Rückfahrt kostet € 7,- (zahlbar im Bus, den Rest der Kosten übernimmt die Gemeinde).

Anmeldung bis spätestens Mittwoch davor am Gemeindeamt unter der Tel.-Nr.: 07682/2655

Die nächsten Termine für das Senioren-Taxi sind: Fr, 9. Jänner, Fr 6. Februar, Fr 6. März und Fr 3. April 2026