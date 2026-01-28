Der Neubau des Kindergartens in Seewalchen schreitet planmäßig voran. Mit der positiv abgeschlossenen Bauverhandlung am 15. Dezember 2025 wurde bereits ein wesentlicher Meilenstein im Projekt erreicht. Der neue Kindergarten wird am bestehenden Standort errichtet und bietet künftig topmoderne, funktionale und kindgerechte Räumlichkeiten.

Große Fensterfronten mit Blick Richtung See sorgen für helle Räume und eine angenehme Atmosphäre. Von den Gruppenräumen aus ist der Garten direkt über eine Außentreppe erreichbar, zudem stehen großzügige, überdachte Terrassenflächen als zusätzliche Aufenthalts- und Spielflächen im Außenbereich zur Verfügung.

Auch der Außenbereich erfährt im Zuge des Projekts eine deutliche Aufwertung. Durch eine gezielte Geländemodellierung entstehen vergrößerte, ebene Garten- und Spielflächen, wodurch der vorhandene Platz am Grundstück optimal genutzt wird. Der Eingangsbereich sowie das Stiegenhaus sind zudem so konzipiert, dass zukünftig – bei entsprechender finanzieller Möglichkeit – auch eine bauliche Erweiterung (Stichwort Musikschule) realisiert werden kann.

Solide Finanzierung und nächste Schritte

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf ca. 3 Millionen Euro. Rund drei Viertel davon werden durch Fördermittel des Landes Oberösterreich und des Bundes abgedeckt, der verbleibende Anteil wird von der Gemeinde über Eigenmittel und ein Bankdarlehen finanziert. Dies ermöglicht eine wirtschaftlich verantwortungsvolle Umsetzung des Projekts auch in finanziell herausfordernden Zeiten sowie eine nachhaltige Investition in die regionale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur.

Derzeit läuft die Ausschreibung eines Totalübernehmers, der für die Umsetzung des Bauvorhabens verantwortlich sein wird. Die Bauzeit des neuen Kindergartens ist mit rund eineinhalb Jahren angesetzt.

Containerprovisorium als Überbrückung

Um den Kindergartenbetrieb während der Bauphase uneingeschränkt aufrechterhalten zu können, ist ein Containerprovisorium am Parkplatz hinter dem Gemeindeamt vorgesehen. Die Übersiedelung in die Container ist für August 2026 geplant, sodass der Start in das Kindergartenjahr 2026/27 ohne Einschränkungen erfolgen kann.

Für die betroffenen Pädagog:innen und Mitarbeiter:innen bringt diese Phase zusätzliche organisatorische Herausforderungen mit sich. Umso wichtiger sind in dieser Zeit der Zusammenhalt und die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Unser gemeinsames Ziel ist es, mit diesem Projekt langfristig optimale Rahmenbedingungen für Kinder, Pädagog:innen und Betreuungspersonal zu schaffen und gleichzeitig dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen nachhaltig Rechnung zu tragen.