Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Seewalchen zu einer LKW-Bergung alarmiert. Ein Großfahrzeug war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und kam nahe einer Gleisanlage zum Stillstand.

FF Seewalchen

Der Einsatz begann am 26. März 2026 um 09:24 Uhr. Ein LKW war in einer Kurve ins Rutschen geraten und konnte seine Fahrt nicht mehr selbstständig fortsetzen. Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe zu einer Gleisanlage wurde rasch reagiert.

Mehrere Einsatzkräfte nachalarmiert

Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren Vöcklabruck und Schörfling nachalarmiert. Zusätzlich standen die Einsatzleitung der ÖBB sowie die Polizei im Einsatz.

FF Seewalchen

Fahrzeug gesichert und geborgen

Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den LKW abzusichern und wieder auf die Fahrbahn zurückzubringen.

Einsatz nach mehreren Stunden beendet

Die Feuerwehr Seewalchen war mit mehreren Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 13:45 Uhr konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden, berichtet die FF Seewalchen.