Traditionell fand heuer am 20. Jänner wie gewohnt jährliche Vollversammlung der FF-Atzbach im Pfarrsaal in Atzbach statt.

Wir gratulieren den ausgezeichneten und beförderten Kameraden recht herzlich und bedanken uns bei allen Gästen für die Glückwünsche und die Ansprachen!

Besonders hervorheben möchten wir Lorenz Schachermair. Er hat konnte 2025 das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold erreichen. Dieses Abzeichen stellt die höchste Auszeichnung in der Feuerwehrjugend dar und zeigt, dass er perfekt für den aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet ist.

Ein großer Dankeschön natürlich auch noch an Feischl Günther mit seinem Team für die Bewirtung und die perfekte Organisation des Abends.