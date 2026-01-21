Der Lions Club Gmunden organsierte auch heuer wieder an den Gmundner Schulen den Friedens-Plakatwettbewerb. Den Lions ist dies ein wichtiger Beitrag zur Jugendarbeit. Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen machen sich Gedanken über das vorgegebene Thema und setzen dies zeichnerisch um. Das heurige Thema lautete „Gemeinsam sind wir Eins“. Der Schulsieger des BG/BRG Gmunden, Timo Schwabender, zu seinen zeichnerisch umgesetzten Überlegungen: „Alle Menschen, egal welcher Hautfarbe oder Religion, sollen ein gemeinsames Herz der Liebe haben, das für alle schlägt. Der Regenbogen, bestehend aus den Flaggen der unterschiedlichen Nationen, sollen durch die Friedenstaube vereint sein.“

Teilgenommen haben am Wettbewerb die MS Traundorf und das BG/BRG Gmunden, insgesamt etwas mehr als 100 Schülerinnen und Schüler. Die besten Arbeiten der jeweiligen Klassen lieferten in der MS Traundorf Ahasan Mahasin (2a) und Silvana Saber (2b), am BG/BRG Gmunden Layla Kenjar (2a), Timo Schwabender (2b) und Miriam Mittenhuber (2m). Die jeweils drei Erstplatzierten einer Klasse erhielten kleine Sachpreise als Anerkennung, die von August Mayer und Dr. Karl Schirl überreicht wurden. Ein besonderer Dank gilt auch den engagierten Lehrkräften Elisa Treml, Christoph Stöttinger und Ingo Huyer (BG Gmunden) sowie Margit Strohmaier-Wandl (MS Traundorf).