Zum nunmehr 18. Mal heißt es für die jüngsten Skisprungtalente wieder „Schanze frei“, wenn sich Österreichs Skisprung-Legende Andreas Goldberger auf die Suche nach den „Adlern“ von morgen macht.

Auch 2025 war der Goldi Talente Cup ein voller Erfolg: Mehr als 300 junge Nachwuchsspringer:innen wagten ihre ersten Sprünge, und viele von ihnen haben den Weg in örtliche Skivereine gefunden. Nun geht der Goldi Talente Cup in die nächste Runde. Skisprunglegende Andreas Goldberger begibt sich erneut auf die Suche nach den vielversprechendsten jungen Talenten Österreichs und tourt dafür durch fünf Bundesländer.

Am 1. Februar 2026 macht er Halt in Bad Goisern, wo Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren die Möglichkeit erhalten erste Schanzenluft zu schnuppern – und das unter den aufmerksamen Augen von Goldberger selbst sowie erfahrenen Trainern.

Hast du Lust, dich auf einer Schanze auszuprobieren, dann melde dich schnell an. Außerdem solltest du bereits Skifahren können. Alles was du brauchst sind Alpinski und einen Helm. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Startnummer, eine Urkunde sowie ein kleines Erinnerungsgeschenk an ihren ersten Auftritt auf der Schanze.

Andi Goldberger und das Team vom ASVÖ Nordic Team Salzkammergut erwarten dich am 1. Februar um 11.00 bei der Kalmbergschanze in Bad Goisern (Nordisches Zentrum).

Übrigens: 4 Schanzen Tournee Gesamtsieger und Springer Ass Daniel Tschofenig startete seine erfolgreiche Karriere ebenfalls 2009 beim Goldi Cup.

Anmeldung unter: www.goldi.cup.at