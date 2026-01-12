Bad Goisern, 9. Jänner 2026 – Das Jahr beginnt für Bad Goisern mit einer Erfolgsnachricht: Die Nahversorgung sowie die Postpartnerstelle im Ortszentrum sind langfristig gesichert.

Nachdem der bisherige Betreiber Unimarkt seine Filialen schließen wird und kein großer Konzern den Standort übernehmen will, haben zwei engagierte Goiserer die Initiative ergriffen.

Lösung aus der Gemeinde für die Gemeinde

Obwohl intensive Gespräche geführt wurden, hagelte es vonseiten der Marktteilnehmer Absagen – der Standort schien für keinen der großen Betreiber wirtschaftlich attraktiv genug. Doch ein drohendes Aus für ein Herzstück der Gemeinde wollten zwei Goiserer nicht tatenlos hinnehmen: Hansjörg Peer und Johannes Leitner, zwei im Gemeindeleben bestens bekannte Persönlichkeiten, haben daraufhin selbst die Gesprächsinitiative mit Dkfm. Andreas Haider (UNIGRUPPE) ergriffen.

Aus Überzeugung, das „Aussterben“ des Ortskerns zu stoppen und die Lebensqualität im Zentrum aktiv zu stärken, wird jetzt entschlossen Verantwortung übernommen.

Der bestehende Standort wird künftig unter dem Konzept „Nah & Frisch“ nach Abschluss aller Verträge voraussichtlich ab März weitergeführt und damit ein entscheidender Beitrag zur Versorgungssicherheit geleistet. Bis dahin bleibt der Unimarkt in gewohnter Weise bestehen. Besonders wichtig für die Infrastruktur: Auch die Postpartnerstelle bleibt am Standort erhalten, wodurch zentrale Dienstleistungen für die Bevölkerung im Ort verankert bleiben.

Arbeitsplätze und Lebensqualität gesichert

Ein großer Sieg ist die Übernahme auch für das Team vor Ort: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze. Damit bleibt nicht nur die fachliche Kompetenz im Geschäft, sondern auch ein zentraler sozialer Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger erhalten.

Dank an die Bevölkerung

Die Initiatoren danken der Bevölkerung von Bad Goisern für ihre Solidarität. Das Motto „Fahr nicht fort – kauf im Ort!“ hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Versorgungssicherheit nun nachhaltig gestärkt wird. Bad Goisern startet somit lebendig und mit gesicherter Infrastruktur in das Jahr 2026.

Die Eckpunkte der Rettung:

Nahversorgung gesichert: „Nah & Frisch“ kommt ins Ortszentrum.

Poststelle bleibt: Alle wichtigen Dienstleistungen unter einem Dach.

Arbeitsplätze gerettet: Das bewährte Team bleibt den Kunden erhalten.

Regionale Stärke: Ein Zeichen für Eigeninitiative und Zusammenhalt.