Mit diesem Motto lud Fokus Mensch zum Neujahrsempfang in Wels, bei dem Wortwitz-reiches Kabarett, g’standene Wirtshausmusi und lebensnahe Einblicke in die Welt von Fokus Mensch geboten wurden. Rund 100 Gäste freuten sich über einen unterhaltsamen Tag mit Entertainer Gernot Pachernigg als Moderator, dem Kabarettisten Max Mayerhofer mit seinem Programm „69 Max Minuten“ und dem musikalischen Quintett „Die Schweinshax’n“. Für umfassende Barrierefreiheit war u.a. dank Induktiver Höranlage und baulicher Gegebenheiten gesorgt.

Bei fröhlicher Atmosphäre gab es die Gelegenheit, Fokus Mensch sowie dessen Angebote näher kennenzulernen. Mit drei Kurzfilmen gaben wir Einblicke in unsere Arbeit – von der Personenzentrierten Planung über Berufliche Qualifizierung bis hin zu Wohnen bei Fokus Mensch. Noch stärker als die Filme waren jedoch die Menschen dahinter: Begleitete Personen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen auf die Bühne und erzählten in kurzen Interviews mit Moderator Gernot Pachernigg offen, echt und voller Stolz von ihrem Arbeitsleben. Alle bereicherten mit ihrer persönlichen Sicht auf die Dinge die Gesamtvorstellung. Besonders erfreulich: Viele nutzten den Tag als Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommenund auch unsere handgefertigten Produkte am Verkaufstisch zu entdecken. Mehrere Gäste ließen es sich nach der Veranstaltung nicht nehmen, sich nochmals beim Team von Fokus Mensch für den gelungenen Tag zu bedanken.

Der Neujahrsempfang verstand sich als Dankeschön für unsere vielen ehrenamtlich Engagierten und würdigte auch die ebenfalls eingeladenen, treuen Sponsoren sowie Kooperationspartnerinnen und -partner, die Fokus Mensch maßgeblich unterstützen. Insgesamt war das Zusammenkommen geprägt von fröhlicher Gemeinschaft, guter Zeit und einem gelungenen, gemeinsamen Start ins neue Jahr mit viel Energie und Engagement für Fokus Mensch.