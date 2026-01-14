Im Bezirk Vöcklabruck ist am Montagabend ein 56-jähriger Mann nach massiven Drohungen und Körperverletzung festgenommen worden.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte am 12. Jänner 2026 gegen 18.30 Uhr zu einer Wohnadresse gerufen, nachdem eine 29-jährige Frau gewürgt und bedroht worden sein soll. Vor Ort trafen die Beamten den äußerst aggressiven Beschuldigten an.

Beweise per Handyvideo

Die Frau – eine 29-jährige Rumänin mit Wohnsitz in Wels – konnte Drohungen und Übergriffe mittels Mobiltelefon belegen. Außerdem soll der Mann versucht haben, sie vor Eintreffen der Polizei zu würgen; ein Zeuge ging dazwischen. Im Schlafzimmer wurden ein Schlagring und Nunchakus sichergestellt.

Drohungen sogar vor Polizei

Der 56-Jährige, der erst im November 2025 aus der Justizanstalt entlassen worden war, wurde zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Vöcklabruck gebracht. Auch während der Ermittlungen soll er die Frau erneut mit dem Umbringen bedroht haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die Untersuchungshaft wurde beantragt.