Valentina Weidinger fliegt und fliegt. Am Wochenende fanden die Landesmeisterschaften im Sprunglauf und nordischer Kombination auf den Kalmbergschanzen in Bad Goisern statt. Mit beeindruckenden 41 m und 43 m auf der HS 50 m Sprungschanze konnte sich Valentina den Landesmeistertitel klar sichern. Durch eine hervorragende Laufleistung über 2 km Langlauf lieferte sie sich ein Duell mit den männlichen Athleten und sicherte sich die Bronzemedaille.

Als Draufgabe fand am Sonntag noch der Energie Landescup in Bad Goisern statt. Mit 41 m und 42,5 m auf der HS 50 m konnte sie mit dem ersten Platz ihre Führung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Valentina besucht die Sportmittelschule Ebensee, die auf ihr Supertalent äußerst stolz ist, sie gehört der Union Volksbank Hinzenbach an und ist im Kader der LSVOÖ Sprunglauf nordische Kombination Schüler 2025/2026. Ihre Erfolgskurve zeit steil nach oben. Dies ist aber auch nur dem zu verdanken, dass sie konsequent und mit Feuereifer ihr Ziel verfolgt und von den stolzen Eltern die größt mögliche Unterstützung hat!

„Ich will unbedingt in Zukunft dem österreichischen nordischen Skiteam angehören und da ganz oben, wie mein großes Vorbild Andi Goldberger es gemacht hat!“ so Valentina Weidinger mit voller Überzeugung. Und dies wünschen wir der Superathletin von ganzem Herzen! Bravo Valentina, Gratulation und weiter so!