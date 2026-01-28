Am 27. Jänner 2026 fand in der WKO Gmunden die Impulsveranstaltung „Der Handel der Zukunft – digitale Sichtbarkeit und regionale Stärke“ statt. Über 50 UnternehmerInnen aus der Region nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven im Handel zu informieren und auszutauschen.

Im Mittelpunkt standen zwei Fachvorträge: Moritz Weibold zeigte in seinem Vortrag „Das digitale Schaufenster“, wie wichtig ein professioneller Online-Auftritt für die Kundengewinnung ist, und gab praxisnahe Tipps zur digitalen Sichtbarkeit. Thomas Peterseil wagte anschließend einen Blick ins Jahr 2035 und verdeutlichte, wie sich Handel und Arbeitswelt künftig verändern werden – und warum die Zukunft des Handels bereits heute beginnt.

„Gerade in Zeiten des Wandels ist es für unsere Betriebe besonders wichtig, Informationen aus erster Hand zu erhalten und sich frühzeitig mit den Entwicklungen im Handel auseinanderzusetzen. Der direkte Austausch mit Experten liefert dafür wertvolle Orientierung und konkrete Ansätze für die eigene Praxis!“, betont Sigrid Schuster, BEd MBA, Leiterin der WKO Gmunden.

Abgerundet wurde der Handelsbrunch durch Informationen zu den Digitalisierungsangeboten der WKO Oberösterreich durch Spartengeschäftsführer Mag. Christoph Redl. Die Veranstaltung bot wertvolle Impulse, konkrete Handlungsempfehlungen und unterstrich einmal mehr die Bedeutung von Innovation und regionaler Stärke für den stationären Handel.