Bei einem Besuch von LAbg. Rudolf Raffelsberger in der oö. Skimetropole wurden mit Bürgermeister Markus Schmaranzer Zukunftsthemen besprochen. „Wir müssen neben den touristischen Projekten auch die Infrastruktur und die Sicherheitsthemen für unsere Bürger im Auge haben“, fasst Bürgermeister Schmaranzer die Notwendigkeiten der Dachsteingemeinde zusammen und erläutert: „Unsere Feuerwehr braucht ein zeitgemäßes Einsatzfahrzeug – hier müssen wir bald den Beschaffungsvorgang starten, sodass wir zeitnah in der Förderschiene gereiht werden.“

Wichtig ist dem Bürgermeister auch, dass das Kombi-Projekt „Gemeinde-Hallenbad“ weiter vorangetrieben wird. Dabei soll, wie berichtet, das neue Hallenbad mit dem in die Jahre gekommenen Gemeindeamt als ein gemeinsames Bauvorhaben realisiert werden. Aufgrund der allgemeinen Finanzlage der öffentlichen Haushalte wird es nicht einfach werden, das Vorhaben zu stemmen. LAbg. Raffelsberger zeigte sich beeindruckt von den Plänen der Gosauer und wird auch in Linz aus erster Hand über die Pläne berichten.

Auch Top-aktuelle Vorhaben wie beispielsweise die anstehende Entscheidung über eine mögliche Abhaltung der Damen-Weltcuprennen und die bevorstehende offizielle Eröffnung der beiden neuen 6-er-Sesselbahnen der Skiregion Dachstein-West, bei denen an die € 22 Mio. investiert wurden, waren Gegenstand der Unterredung. „Als ehemaliger Skirennläufer ist Bürgermeister Schmaranzer mit diesen Themen besonders vertraut – ich bedanke mich für die Projektpräsentation und werde tatkräftig mithelfen, dass auch vom Land OÖ die nötige Unterstützung kommt“, freut sich LAbg. Raffelsberger.