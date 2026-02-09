Der Fasching 2026 begibt sich nun die heißte Phase mit vielen Höhepunkten. Einer davon ist der Sirenenball der Hauptfeuerwache Bad Ischl, welcher am Faschingsonntag, 15. Februar 2026 um 12:00 Uhr beginnt.

Dieser Einzigartige Event findet in gewohnter Manier in der ASKÖ-Stockschützenhalle in der Engleitenstraße (neben der Skisprunganlage) statt. DJ Flo sorgt wieder für Unterhaltung in der Halle. Auch im Außenbereich erwartet die Besucher wieder Vieles. DJ Chri legt in der Wildererbar auf. Es warten wieder verschiedenste Bars und u.a. natürlich wieder die allseits beliebten „Holzknechtnocka“ und Vieles mehr.

Ein großes Dankeschön gilt jetzt schon allen Unterstützern des heurigen Sirenenballs, welche ihren Beitrag zum Gelingen dieser Veranstaltung leisten und natürlich allen Besuchern. Die beim Sirenenball eingenommen finanziellen Mittel werden ausschließlich für die Anschaffung von einsatznotwendigem Material und Gerät verwendet und kommen somit im Ernstfall der Bevölkerung wieder zu Gute!

Die Kameraden der HFW Bad Ischl freuen sich sehr herzlich auf Euren Besuch und wünschen auf diesem Wege allen Faschingsnarren schöne Feiertage!