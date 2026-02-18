Große Freude herrschte bei den 18 Absolventen der Tages-Werkmeisterschule Mechatronik, als sie im WIFI Gmunden ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen konnten. Übergeben wurden diese von Landesinnungsmeister Friedrich Danner und WKO-Bezirksstellenobmann Martin Ettinger sowie Bezirksstellenleiterin Sigrid Schuster. Die Ausbilder Peter Kerbl und Peter Ebner waren stolz, dass gleich 16 Auszeichnungen an die Absolventen vergeben wurden, darunter auch an Michelle Stadlbauer – die einzige Frau des Lehrgangs.

Die umfassende Ausbildung beinhaltet Pflichtfächer wie Kommunikation und Schriftverkehr, Wirtschaft und Recht, Angewandte Mathematik, naturwissenschaftliche Grundlagen, Angewandte Informatik, Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik, Mechanik, Mechatronik, Fertigungstechnik, Elektronik und Digitaltechnik sowie Englisch. Mit dem Werkmeisterabschluss erwerben die Absolventen auch die Lehrlingsausbildungsberechtigung (ADA) und haben damit eine bedeutende berufliche Weiterqualifizierung erreicht, die einen wichtigen Schritt in Richtung einer vielversprechenden Karriere darstellt.

Am Montag, 22. Juni 2026, um 17 Uhr, findet im WIFI Gmunden eine Informationsveranstaltung zu den Werkmeisterschulen statt. Die nächsten Kurse für die Werkmeisterausbildung in den Bereichen Mechatronik und Maschinenbau starten im September 2026. Weitere Informationen unter: WIFI Gmunden, Tel. 05-7000-5260 oder gmunden@wifi-ooe.at.