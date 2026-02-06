Mit der arbeitsmarktpolitischen Initiative „Aktion 55+“ setzt das Arbeitsmarktservice einen wichtigen Schwerpunkt für ältere Arbeitsuchende. Im Bezirk Gmunden wird diese Initiative aktuell besonders aktiv umgesetzt: Die neue Leiterin des AMS Gmunden, Ilse Hankowetz, besucht seit einigen Wochen Gemeinden im gesamten Bezirk und setzt diesen Austausch auch in den kommenden Wochen fort.

Ziel der Gemeindebesuche ist es, die Fördermöglichkeiten der Aktion direkt vor Ort vorzustellen, regionale Bedürfnisse aufzunehmen und gemeinsam mit Gemeinden sowie lokalen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Lösungen zu entwickeln. Dabei soll älteren arbeitsuchenden Menschen möglichst rasch und unkompliziert der Wiedereinstieg in eine Beschäftigung ermöglicht werden.

„Gerade in Gemeinden sehen wir großes Potenzial, Menschen über 55 Jahren wieder in Beschäftigung zu bringen. Viele bringen wertvolle Erfahrung und Kompetenzen mit.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Gemeinden unkomplizierte und praktikable Möglichkeiten zu schaffen, damit diese Potenziale genutzt werden können“, betont AMS-Leiterin Ilse Hankowetz.

Die Förderung richtet sich jedoch nicht nur an Gemeinden oder gemeindenahe Einrichtungen. Auch für Betriebe bietet die „Aktion 55+“ eine attraktive Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und gleichzeitig Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsalltag zu erhalten.

Die Gespräche mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie regionalen Partnerorganisationen zeigen, dass die Initiative im Bezirk auf großes Interesse stößt. Neben neuen Beschäftigungschancen für Betroffene profitieren sowohl Gemeinden als auch Betriebe von zusätzlicher Unterstützung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Mit der Informations- und Dialogoffensive möchte das AMS Gmunden sicherstellen, dass die Angebote der „Aktion 55+“ im gesamten Bezirk bekannt sind und möglichst vielen älteren Arbeitsuchenden neue Perspektiven eröffnet werden.