Das Arbeitsmarktservice (AMS) Gmunden/Bad Ischl lädt anlässlich des Internationalen Weltfrauentags zu einer informativen Veranstaltung ein.

Aufgrund des großen Erfolgs aus dem Vorjahr gibt es eine Fortsetzung. Am Dienstag, den 10. März 2026, findet im Saal des Berufsinformationszentrums des AMS Gmunden eine Veranstaltung mit dem Schwerpunkt „Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitarbeit – was bedeutet das für die Pension von Frauen?“ statt. Ein Fachvortrag der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) gibt einen fundierten Einblick in die Auswirkungen von Karriereunterbrechungen und Teilzeitarbeit auf die spätere Pension.

Wie aktuell diese Problemstellung ist, zeigt die Tatsache, dass Teilzeitarbeit in Österreich bei der weiblichen Erwerbsbeteiligung „gerade die 50-%-Marke überschritten hat“. Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das auf das Leben im Alter hat.

Wir starten im gemütlichen Rahmen eines Warmups um 08:00 Uhr im AMS Gmunden wo Frauenberatungsstellen und Netzwerkpartner_innen zu einem unkomplizierten Austausch einladen. Um 09:00 Uhr gehen wir zum Vortrag der Pensionsversicherungsanstalt über und werden beispielsweise über Auswirkungen der Teilzeitarbeit auf die spätere Pension informieren.

„Mit dieser Veranstaltung setzen wir vom AMS Gmunden ein klares Zeichen für die finanzielle Eigenständigkeit von Frauen und bieten praxisnahe Informationen zur besseren Planung der eigenen Altersvorsorge.“, ergänzt Martina Stefan, Gleichstellungsbeauftragte für den Arbeitsmarkt.

Für Rückfragen oder weitere Informationen steht Ihnen das AMS Gmunden gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihr Interesse!

Veranstaltungsdetails:

📅 Datum: Dienstag, 10. März 2025

⏰ Uhrzeit: 08:00 – 11:00 Uhr

📍 Ort: Saal des Berufsinformationszentrums (Erdgeschoss), AMS Gmunden, Karl-Plentzner-Straße 2, 4810 Gmunden

Nähere Infos zum Thema finden Sie unter: www.ams.at/frauen

Quelle: AMS Gmunden