Der Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden ist im Jänner 2026 von einem saisonal typischen Anstieg der Arbeitslosigkeit geprägt. Mit 2.421 arbeitslos vorgemerkten Personen waren um 30 Personen bzw. 1,3 Prozent mehr arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent und damit weiterhin deutlich unter dem oberösterreichischen Durchschnitt.

Arbeitslosigkeit nach Geschlecht

Im Jänner 2026 waren 935 Frauen und 1.486 Männer arbeitslos vorgemerkt. Während sich die Arbeitslosigkeit bei Frauen moderat erhöhte, blieb der Anstieg bei Männern im Rahmen der saisonalen Erwartungen zum Jahresbeginn.

Altersstruktur: Anstieg bei Älteren und bei über 60‑Jährigen

Nach Altersgruppen zeigt sich ein differenziertes Bild:

Rückgänge gab es bei den 20‑ bis 24‑Jährigen (–3,6 Prozent) sowie bei den 30‑ bis 39‑Jährigen (–0,7 Prozent).

Zuwächse wurden insbesondere bei den über 60‑Jährigen (+10,1 Prozent) sowie bei den 50‑ bis 59‑Jährigen (+1,6 Prozent) verzeichnet.

Damit setzt sich die bereits im Vorjahr beobachtete stärkere Betroffenheit älterer Personen am Arbeitsmarkt fort.

Ausbildung: Zunahme bei Lehre und höherer Ausbildung

Nach höchster abgeschlossener Ausbildung ergibt sich folgendes Bild:

Bei Personen mit Pflichtschulabschluss blieb die Arbeitslosigkeit unverändert.

Ein Anstieg zeigte sich bei Personen mit Lehrausbildung (+3,9 Prozent) sowie mit höherer Ausbildung (+5,9 Prozent).

Rückläufig war die Arbeitslosigkeit bei Personen mit mittlerer Ausbildung (–6,9 Prozent).



Schulungen und betreute Personen

Zusätzlich zu den arbeitslos vorgemerkten Personen befanden sich im Jänner 654 Personen in Schulungsmaßnahmen des AMS. Der Anteil der Schulungsteilnehmenden an allen vorgemerkten Personen bleibt hoch und unterstreicht die Bedeutung von Qualifizierung zur Stabilisierung der Beschäftigungschancen.

Förderung „Aktion 55+“: Neue Perspektiven für ältere Arbeitsuchende

Mit der Anfang 2026 gestarteten „Aktion 55+“ wird ein zusätzlicher arbeitsmarktpolitischer Schwerpunkt auf ältere Arbeitsuchende gesetzt. Ziel ist es, ihre Beschäftigungschancen durch geförderte Beschäftigung, Qualifizierung und begleitende Unterstützung nachhaltig zu verbessern.

„Gerade für ältere Arbeitsuchende braucht es passgenaue Angebote und stabile Rahmenbedingungen. Mit der Aktion 55+ können wir zusätzliche Perspektiven schaffen und Menschen wieder näher an den Arbeitsmarkt heranführen“, betont Ilse Hankowetz, Leiterin des AMS Gmunden.

Offene Stellen: Leichte Belebung zum Jahresbeginn

Der Stellenmarkt zeigt sich zu Jahresbeginn verhalten, aber stabil. Beim AMS Gmunden waren im Jänner 1.240 offene Stellen gemeldet. Damit liegt das Angebot leicht über dem Wert des Vormonats und signalisiert eine vorsichtige Belebung nach dem Jahreswechsel.

Lehrstellenmarkt: Gutes Angebot für Jugendliche

Der Lehrstellenmarkt entwickelt sich weiterhin positiv:

167 Lehrstellensuchende waren im Jänner vorgemerkt.

Gleichzeitig standen 439 offene Lehrstellen zur Verfügung. Davon sind 96 offene Lehrstellen ab sofort zu besetzen.

Dynamik am Arbeitsmarkt

Die Bewegungen am Arbeitsmarkt zeigen trotz saisonalem Anstieg weiterhin aktive Vermittlungsprozesse:

952 Personen wurden im Jänner neu arbeitslos

805 Personen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden

455 der Abgänge erfolgten durch Arbeitsaufnahmen

Diese Dynamik deutet darauf hin, dass trotz herausfordernder Rahmenbedingungen weiterhin Übergänge in Beschäftigung gelingen.

Die Arbeitslosenquote im Bezirk Gmunden der letzten 12 Monate beträgt:

– per 28.02.2025 bei 4,9 %,

– per 31.03.2025 bei 4,1 %,

– per 30.04.2025 bei 4,0 %,

– per 31.05.2025 bei 3,5 %

– per 30.06.2025 bei 3,3 %

– per 31.07.2025 bei 3,6 %

– per 31.08.2025 bei 3,7%

– per 30.09.2025 bei 3,5%

– per 31.10.2025 bei 3,8%

– per 30.11.2025 bei 4,0 %

– per 31.12.2025 bei 4,8 % und

– per 31.01.2025 bei 5,3 %