Glimpflich endete in der Nacht auf Sonntag ein Autoüberschlag auf der A1 Westautobahn in Vorchdorf.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg bei Vorchdorf alarmiert, nachdem sich dort ein Auto überschlagen hatte und am Dach liegend zum Stillstand kam.

laumat/Matthias Lauber

Die Feuerwehr wurde mit dem Einsatzbegriff „Personenrettung Verkehrsunfall PKW“ alarmiert. Glücklicherweise konnten sich die betroffenen Personen offensichtlich weitgehend unverletzt aus dem überschlagenen PKW befreien.

Für die Feuerwehr war der Einsatz rasch wieder zu Ende. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Der verunfallte PKW wurde in weiterer Folge vom verständigten Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Die A1 Westautobahn war im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig nur erschwert passierbar.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber