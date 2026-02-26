VÖCKLABRUCK / FRANKENMARKT. Ein Thema, das viele bewegt: Rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten kürzlich der Einladung der Bezirksorganisation Vöcklabruck zum 5. Bezirks-Stammtisch im Gasthof Kogler-Greisinger. Im Mittelpunkt stand das wichtige Thema Demenz.

Die Experten Dr. med. Manfred Lampl und Praktiker Heinz Dobrink informierten die interessierten Mitglieder über die verschiedenen Demenzarten und zeigten auf, wie wichtig eine frühzeitige Aufmerksamkeit ist. Ein zentraler Punkt des Vortrags war der schleichende Verlauf der Erkrankung – von einfacher Vergesslichkeit über „leichte kognitive Störungen“ bis hin zur manifesten Demenz. Die Referenten betonten dabei, dass man diesen Prozess durch gezielte Vorbeugung bremsen und eine Verschlechterung hinauszögern kann.

Besonders greifbar wurde die Theorie am Ende der Veranstaltung: Ein freiwilliger Teilnehmer unterzog sich dem MMST-Test (Mini-Mental-Status-Test), der wertvolle erste Hinweise auf eine mögliche Erkrankung liefern kann.

Die Bezirks-Vorsitzende Barbara Winklbauer zeigte sich erfreut über das große Interesse der eigenen Mitglieder sowie zahlreicher Vertreter des OÖ Seniorenbundes das unterstreicht die gute Vernetzung im Bezirk. und bedankte sich bei den Vortragenden für den informativen Vormittag. Der Stammtisch hat sich einmal mehr als wertvolle Bereicherung und wichtige Informationsplattform für die Mitglieder erwiesen.