Am Freitag, dem 30.01., veranstaltete unsere Jugendorganisation gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Blutspendenaktion in der Gemeinde Ohlsdorf. Die Aktion stieß auf großes Interesse: Insgesamt konnten über 70 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden, mehr als 60 Blutspenden wurden gesammelt und abgegeben.

Neben zahlreichen bekannten Gesichtern beteiligte sich auch Vizebürgermeister Peter Schernberger mit uns an der Blutspendenaktion und gemeinsam setzten wir damit ein wichtiges Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Engagement.

Bis in die späten Abendstunden arbeiteten alle Beteiligten gemeinsam daran, die zahlreichen Termine abzuarbeiten. Der lange Tag war für alle Helferinnen und Helfer durchwegs spürbar, aber mit viel guter Laune und netten Gästen verlief die Veranstaltung reibungslos.

Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz verlief äußerst professionell. Wir zeigten uns beeindruckt von der engagierten Arbeit des gesamten Teams. Gerade in Zeiten knapper Blutreserven ist die Bereitschaft zur Blutspende von großer Bedeutung. Die gelungene Aktion zeigt, wie wichtig gemeinsames Handeln ist und soll gleichzeitig zur weiteren Mithilfe motivieren.