Am Wochenende vom 30. Jänner bis 1. Februar fanden in Klagenfurt die 69. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Badminton statt – und das mit einer sehr erfreulichen Ausbeute der Ohlsdorfer Mannschaft.

Überragend dabei waren natürlich die beiden Goldmedaillen von Katharina „Kathi“ Hochmeir im Mixed und Sarah Dlapka im Damendoppel.

Aber das war noch lange nicht alles:

Mit Bronze im Dameneinzel zeigten Nadine Reiter und Hanna Gillesberger einmal mehr ihr Können. Zudem erkämpften Hanna und Kathi gemeinsam noch Bronze im Damendoppel.

Aber auch bei den Herren durfte mit Michael „Michi“ Schausberger über 2 Bronzemedaillen jubeln. Er gewann sowohl im Doppel als auch im Mixed gemeinsam mit Sarah die Bronzemedaille.

Mit dieser Medaillenausbeute war die Sensation perfekt, denn damit holte die Ohlsdorfer Spielerinnen und Spieler die meisten Medaillen der gesamten Meisterschaft – wieder einmal ein Beweis für die unglaubliche Arbeit, die in Ohlsdorf im Badmintonsport geleistet wird.

Nun geht es darum den Schwung von den Staatsmeisterschaften für die kommende Bundesliga Heim-Doppelrunde, die am 14. und am 15. Februar in der Halle in der Sporthalle Laakirchen stattfindet, da man in Ohlsdorf leider noch immer nicht über eine bundesligataugliche Spielstätte verfügt.