Obertraun; Traditionell wird am Faschingsmontag der „Obertrauner Faschingbrief“ wieder in den Gasthäusern der Dachsteingemeinde aufgeführt.

Bereits am 11. November starteten die Obertrauner Keppelweiba mit den Vorarbeiten zu ihrer „Nachlese“. Seitdem sammeln sie die besten Hoppalas und Missgeschicke der Obertraunerinnen und Obertrauner und bringen diese in Ton, Form und Farbe.

Am Faschingsmontag werden die Stücke in gesungener oder in erzählter Form dargebracht.

Zu sehen bzw. zu hören ist der Obertrauner Faschingbrief in folgenden Lokalen: Sportcafe-BSFZ 12:31 Uhr, Ferienresort 15:03 Uhr, Pizzeria Obertraun 17:32 Uhr, Schützenhaus 20:15 Uhr.

Außerdem wird jedes gesungene Stück karikiert und an den Bestbieter versteigert. Der Reinerlös geht jedes Jahr an einen anderen gemeinnützige Verein im Ort.

Hier ein Überblick der Veranstaltungen in Obertraun am Faschingswochenende!

Freitag, 13. Februar 2026:

+ Fasching-Warm-Up im Seecafe Obertraun: Der perfekte Start ins Faschingsweekend – ab 19 Uhr mit musikalischer Umrahmung der Obertrauner Keppelweiba – Verkleidung erwünscht!

Samstag, 14. Februar 2026:

+ Kinder-Fasching der Obertrauner Kinderfreunde, Umzug um 14 Uhr vom Gemeindeplatz mit der Ortsmusikkapelle, anschließend Tombola, Party mit Kinderdisco am Gemeindeplatz. Jedes maskierte Kind bekommt einen Faschingskrapfen!

+ Obertrauner Schützenball im Schützenhaus ab 19:00 Uhr mit Tanz, Unterhaltung und Barbetrieb! Eintritt freiwillige Spenden!

Sonntag, 15. Februar 2026:

+ Obertrauner Faschingsumzug 2026: Faschingstreiben und Ausschank ab 13:13 Uhr am Gemeindeplatz – Besichtigung und Vorstellung der einzelnen Gruppen und „Gefährte“, ab 14 Uhr gemeinsamer Faschingsumzug zum Ferienresort, Pizzeria und Seecafe, wo der Ausklang stattfindet!

Montag, 16. Februar 2026:

+ Obertrauner Faschingbrief mit den „Keppelweibern“ in den Gasthäusern ab Mittag!

Aschermittwoch, 18. Februar 2026:

+ Fischtage in der „Koppenrast“ bis einschließlich Sonntag, 22. Februar 2026, telefonische Tischreservierungen erbeten.