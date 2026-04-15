Obertraun; Am Samstag, dem 25. April 2026, lädt die Ortsmusikkapelle Obertraun zu ihrem bereits traditionellen Frühlingskonzert ein. Beginn ist um 20 Uhr im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun.

Auf dem Programm steht ein abwechslungsreicher musikalischer Frühlingsgruß, den die Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Monaten unter der Leitung der beiden Kapellmeister Michaela Eggenreiter und Josef Pühringer einstudiert haben.

Der erste Konzertteil ist der traditionellen Blasmusik gewidmet. Zu hören sind unter anderem der Walzer „Regentropfen“ von Carl Michael Ziehrer, die schwungvolle Polka „Traum einer Marketenderin“ des steirischen Komponisten Franz Meierhofer sowie der Marsch „Hoamatland“ von Oberösterreichs Landeskapellmeister-Stellvertreter Thomas Asanger.

Zu Beginn des zweiten Teils wird wieder die „OMK-Musi-Jugend“ zu hören sein. Im weiteren Verlauf des Abends stehen vor allem moderne Werke der Blasmusik im Mittelpunkt. Freuen darf sich das Publikum auf Arrangements von bekannten Liedern der Austropop-Ikone Rainhard Fendrich sowie auf Hits der irischen Rockband U2. Weitere musikalische Überraschungen bleiben noch geheim.

Ehrungen und Neuvorstellungen

Im Rahmen des Konzerts werden zudem neue Musikerinnen und Musiker vorgestellt sowie langjährige Mitglieder der Ortsmusikkapelle für ihre Verdienste geehrt.

Die Ortsmusikkapelle Obertraun freut sich auf zahlreichen Besuch und einen stimmungsvollen Konzertabend.

Frühlingskonzert der Ortsmusikkapelle Obertraun:

Samstag, 25. April 2026, 20 Uhr, Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun,

Eintritt frei!