Fast 16.000(!) Stunden wurden von den Mitgliedern der FF Bad Goisern im vergangenen Jahr im Dienste der Bevölkerung geleistet:

„Es gab eigentlich keinen Tag, an dem nicht irgendjemand im Feuerwehrhaus seine Arbeit verrichtet hat“, so eine der prägendsten Aussagen von Kommandant Claus Ebner im Zuge der kürzlichen Jahresvollversammlung. Fast 120 Einsätze mussten von den Einsatzkräften im Jahr 2025 abgearbeitet werden. 27 Mal galt der Alarm einem Brandeinsatz, weitere 90 Technische Einsätze mit umfassendem Aufgabenspektrum (Verkehrsunfälle, Unwetter, Personenrettungen, Fahrzeugbergungen, Ölspuren, Suchaktionen, Gefahrgutaustritt, und, und, und…) forderten die Florianis immer wieder.

Die nach außen „sichtbaren“ Einsätze stellen jedoch nur „die Spitze des Eisbergs“ hinsichtlich der geleisteten Arbeiten dar. Denn nur durch ständige Aus- und Weiterbildungen, viele Übungen und Schulungen und die Absolvierung zahlreicher Leistungsprüfungen können die vielen Einsätze sicher und effizient bewältigt werden. Hinzu kommen unzählige Stunden Verwaltungsarbeiten und Organisation sowie Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen und Geräten.

Auch der Nachwuchs – sprich die Feuerwehrkräfte von morgen – ist gesichert, konnten doch gleich acht neue Mitglieder in die 25-köpfige Jugendgruppe aufgenommen werden. Auch in der Einsatzmannschaft darf man sich über zwei Neuzugänge freuen, weiters konnten verdiente Feuerwehrmitglieder für ihr langjähriges Wirken im Feuerwehrwesen ausgezeichnet werden.

Nach 23 Jahren(!) als geschickter Gerätewart übergab Albrecht Fettinger sein Amt nun in jüngere Hände. Auch ein kleines Jubiläum wurde gefeiert – stolze 30 Jahre betreibt das „Urgestein der Öffentlichkeitsarbeit“ Andreas Hippesroither mittlerweile die Berichterstattung aus der FF Bad Goisern.

Sichtlich beeindruckt von der „gelungenen Jugendarbeit, den professionellen Leistungen und der Vielzahl an ehrenamtlich geleisteten Stunden für die Allgemein“ zeigten sich auch die anwesenden Ehrengäste in deren Grußworten. Wer mehr erfahren will: Unter www.ff-badgoisern.at gibt´s den Jahresbericht 2025 mit vielen Bildern zum Nachlesen.