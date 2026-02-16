Gerne folgte die FPÖ Altmünster auch heuer wieder der Einladung des örtlichen Imkervereins zur jährlichen Jahreshauptversammlung. Lorenz Hinterplattner referierte zum Thema „Wachs“ und ermöglichte in seinem fachlich höchst interessanten Vortrag Einblicke in seine Forschung, aber auch in die Praxis der Imkerei.

Als Zeichen der Anerkennung für die wertvolle Arbeit des Imkervereins überreichten der FPÖ-Ortsparteiobmann Alois Kraler und sein Stellvertreter Alexander Hinum eine Spende in der Höhe von € 500,00 und wünschten dem Verein weiterhin alles Gute!