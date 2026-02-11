Vöcklabruck/Linz. Sechs Wirtshäuser und Restaurants hat die Wirtschaftskammer vor kurzem wieder bei ihrer Gastrotour durch den Bezirk besucht. Ziel der Aktion: Zuhören und erfahren, wo die Wirtinnen und Wirte der Schuh drückt, welche Themen aktuell sind und welche Probleme gelöst werden sollen. „Wir sind froh, dass sich die Gastronomen die Zeit nehmen und uns sehr freundlich aufgenommen haben – nahe bei unseren Mitgliedern sein, das ist unser Ziel und das haben wir wieder erreicht“, freut sich Gastronomie-Spartenobmann Gerold Royda über die Gespräche.

Diesmal stand eine Tour entlang der B1 auf dem Programm – vom Postwirt Weissl in Timelkam über Kreuzers Grillservice in Gampern, weiter zum „Wirt z´Bierbaum“ und zum Gasthaus „Zum Stampf“ in Straß bis zur „Wirterei in Schmidham und zur „Schmiede“ in Pfaffing. Dabei erlebten Gerold Royda, Spartengeschäftsführer Stefan Praher und WKO Bezirksstellenleiter Josef Renner wieder hautnah die Vielfalt der Gastronomie im Bezirk.

„Die wichtigsten Themen waren wieder der Personalbedarf in der Gastronomie, aber auch das Thema rund um Stornogebühren und Kostenwahrheit, wenn Tische reserviert werden und dann frei bleiben“, berichtet Praher von den Gesprächen. Immer wieder haben die Besucher aus der WKO darauf hingewiesen, die Angebote der Wirtschaftskammer in Anspruch zu nehmen und gemeinsam Probleme anzugehen. So bietet Obmann Gerold Royda für alle Wirtinnen und Wirte in Oberösterreich eine eigene Social-Media-Gruppe an, in der Fach- und Brancheninformation exklusiv kommuniziert werden. Das kam gut an bei den Wirtinnen und Wirten. „Wir sind froh, dass wir im Bezirk Vöcklabruck noch eine so große Vielfalt und auch Dichte an gastronomischen Angeboten haben – das möchten wir gemeinsam mit den Menschen in den Gasthäusern und Restaurants – vom traditionellen Dorfwirtshaus bis zur Spitzengastronomie – auch für die Zukunft bewahren“, resümiert Royda.