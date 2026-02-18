Zwei ausverkaufte Faschingssitzungen mit einem abwechslungsreichen Programm, die Premiere des Faschings-Karaoke am Marktplatz sowie ein kunterbunter Faschingsumzug durchs Ortszentrum mit vielen Zuschauern – darüber durften sich nicht nur die zahlreichen Besucher, sondern auch die FF Bad Goisern als Veranstalter freuen. Unter der Mitwirkung zahlreicher Vereine und Gruppen gab´s nicht nur viel zu schmunzeln, sondern auch die Lachmuskeln wurden oft gehörig strapaziert. Die FF Bad Goisern bedankt sich ganz, ganz herzlich für die unglaublich vielen Ideen und Bemühungen aller Mitwirkenden – und bei den unzähligen Besuchern und Gästen, die für beste Stimmung gesorgt haben!