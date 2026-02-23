Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März laden die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut und das Frauen*Forum Salzkammergut zu zwei besonderen Filmveranstaltungen nach Ebensee und Bad Ischl. Im Mittelpunkt stehen Frauen, die gemeinsam Verantwortung übernehmen, Grenzen verschieben und gesellschaftliche Veränderungen anstoßen.

Ebensee: „Via Sedna“ im Kino Ebensee

Im Kino Ebensee wird am 8. März um 10 Uhr der Dokumentarfilm „Via Sedna“ gezeigt. Das Frauen Forum Salzkammergut und die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut laden zur Filmmatinee mit anschließendem Regisseurinnengespräch mit Ramona Waldner und Alexander Brugger.

Der Film begleitet eine außergewöhnliche Expedition: Acht Frauen segeln von der französischen Atlantikküste über den Nordatlantik bis nach Grönland. Trotz rauer Bedingungen und dichtem Packeis erreichen sie den größten Fjord der Welt, den Scoresby Sund. Dort gelingt Alpinistinnen die Erstbesteigung der Ostwand des „Northern Sun Spire“. Teamgeist, gemeinsame Entscheidungen und gegenseitiges Vertrauen machen dieses Abenteuer möglich.

Bad Ischl: „Ein Tag ohne Frauen“ im Pfarrsaal

In Bad Ischl wird um 19:00 Uhr der Dokumentarfilm „Ein Tag ohne Frauen“ von Pamela Hogan und Hrafnhildur Gunnarsdóttir gezeigt. Veranstalterinnen sind die Frauenberatungsstelle Inneres Salzkammergut gemeinsam mit der Bibliothek, dem Club Soroptimist, der katholischen Frauenbewegung Bad Ischl, dem Verein Frauenhaus und dem Frauenforum Salzkammergut.

Der Film erzählt die Geschichte des isländischen Frauenstreiks vom 24. Oktober 1975: 90 Prozent der Frauen legten an diesem Tag ihre Arbeit nieder – im Beruf wie im Haushalt. Der landesweite Protest wurde zu einem Wendepunkt für die Gleichstellung und prägt Island bis heute, das seit Jahren als eines der Länder mit der größten Geschlechtergerechtigkeit gilt.

Beide Filme zeigen eindrucksvoll, welche Kraft entsteht, wenn Frauen solidarisch handeln – damals wie heute.

Filmroaß am 8. März 2026

10:00 Kino Ebensee „Via Sedna“

19.00 Pfarrsaal Bad Ischl „Ein Tag ohne Frauen“

Eintritt freiwillige Spende