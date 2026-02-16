13 Läuferinnen des Gmundner Eislaufvereins gingen bei der Dornbirner Eistrophy mit Konkurrentinnen aus sechs Nationen an den Start. In dem von starker Konkurrenz aus der Schweiz und Italien dominierten Bewerb konnten die heimischen Sportlerinnen eine Gold- und Bronzemedaille erkämpfen.

In der Schülerklasse Intermediate Novice lief Marie Mitterbauer (12) in Topform und mit persönlicher Bestleistung zu Bronze. Mit Christina Gstettner (12) und Philippa Lang (11) konnten sich zwei weitere Läuferinnen mit Bestleistungen in den Top Ten dieser Kategorie platzieren.

Weitere Topleistungen im internationalen Feld erreichten: Marie Födinger (15) mit zwei gelungenen Programmen und Platz fünf bei den Junioren, Theresa Ecklbauer (12) mit persönlicher Bestleistung in der Jugendklasse Advanced Novice als Neunte und Emilia Camdzic (10) in der größten Startgruppe der jüngeren Basic Novice mit 31 Konkurrentinnen auf dem ausgezeichneten 5. Platz.

In der national ausgetragenen Mixed-Gruppe der Kategorie Basic Novice sicherte sich Nelly Hagmair (14) mit deutlichem Vorsprung erneut Gold und damit den dritten Sieg in dieser Saison. Mit den erreichten technischen Punkten steigt sie in nächste Leistungsklasse auf.