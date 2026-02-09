Am 21. Februar 2026 findet in Bad Goisern das 8. Hallstättersee Eisschwimmen statt. Zudem wurde Bad Goisern vom Österreichischen Eisschwimmverband zum zweiten Mal als Austragungsort der Österreichischen Meisterschaft ausgewählt. Der Veranstalter, die Goiserer Wasserrettung, erwartet mehr als 100 heimische und internationale Schwimmer und Schwimmerinnen, die nach den strengen Regeln der International Ice Swimming Association am Wettkampf teilnehmen.

Einen Tag vor dem Hallstättersee Eisschwimmen, also am Freitag, dem 20. Februar lädt die Goiserer Wasserrettung alle Einheimischen und Schwimmbegeisterte zu einem nicht ganz so wettkampforientierten Eisschwimmen im Strandbad Untersee ein. Teilnehmen dürfen alle, die sich schon immer einmal ins kalte Wasser wagen wollten, die gesund und mindestens 14 Jahre alt sind. Einfach ab 15 Uhr bei der Wasserrettungshütte im Strandbad Untersee vorbeikommen und mitmachen! Die Teilnahme ist unkompliziert und kostenfrei, ohne Anmeldung oder Registrierung. Wer kommt, ist dabei. Geschwommen werden 50 Meter, ohne Zeitnehmung oder Wertung. Die ersten 50 Finisher bekommen eine Medaille.

Der Wettkampf am Samstag beginnt um 9:30 Uhr und umfasst 9 Bewerbe über die Distanzen 50, 100 und 400 m Brust, sowie 50,100 und 500 m Kraul und 500 und 1.000 m Freistil. Als Teambewerb wird ein Staffelbewerb über 4×50 m Freistil ausgetragen. Für den Event wurde im See eigens ein Wettkampfpool mit 6 Bahnen zu 25 m errichtet. Dieser Pool steht den Eisschwimmern ab sofort zum Training zur Verfügung – kostenfrei und auf eigene Gefahr.

Der Hallstättersee bietet den ganzen Winter über beste Trainingsbedingungen. Da Eisschwimmen ein Sport ist, der den Athleten physisch und psychisch einiges abverlangt, rät die Wasserrettung dringend, nur bei bester Gesundheit und stets unter Aufsicht einer Begleitperson zu schwimmen. Aktuell hat der See eine optimale Wassertemperatur von 4,2 Grad.

Am Wettkampftag stehen für die Schwimmer die beheizte Bootshütte der Wasserrettung und temperierte Umkleiden zur Verfügung, zudem ein professionelles Massageteam sowie Saunafassln und ein Hot Tub zum Aufwärmen. Auch für das leibliche Wohl und Unterhaltung wird bestens gesorgt, Die Wasserrettung Bad Goisern freut sich auf einen spannenden Bewerb und viele Zuschauer. Weitere Infos unter www.eisschwimmen.at.