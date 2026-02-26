Das Bundeskanzleramt fördert Schülerreisen zu den EU-Institutionen. Die HLW Bad Ischl hat dieses Angebot genutzt und ist mit drei Schulklassen nach Brüssel gereist. Gestern hat Europaministerin Claudia Bauer (vormals Plakolm) im Rahmen ihres Brüssel-Aufenthalts anlässlich des Europa-Ministertreffens (Rat für Allgemeine Angelegenheiten) die Schülerinnen und Schüler in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU getroffen. Dabei gab sie Einblicke in die Arbeitsweise der EU und die Rolle der Mitgliedstaaten und stand der Klasse anschließend Rede und Antwort zu ihren Fragen rund um Europa.

Jugend- und Europaministerin Claudia Bauer:

„Jugendliche wollen mitreden und mitgestalten, fühlen sich aber oft zu weit weg von der Politik. Begegnungen wie heute mit den Schülerinnen und Schülern des HLW Bad Ischl zeigen, wie wichtig es ist, Europa nicht nur im Unterricht zu behandeln, sondern auch vor Ort erlebbar zu machen. So wird verständlich, wie europäische Entscheidungen entstehen und warum sie uns alle betreffen.“

Über die Förderung

Die Initiative „Europa erleben“ ermöglicht Schulgruppen sowie Lehrlingen ab der 9. Schulstufe Reisen zu den EU-Institutionen. Mit bis zu 250 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer unterstützt das Bundeskanzleramt Exkursionen, etwa nach Brüssel oder Straßburg. Ziel der im Regierungsprogramm verankerten Initiative ist es, jungen Menschen während ihrer Ausbildung Europa aus nächster Nähe zu zeigen und ihnen ein besseres Verständnis für die Arbeit und Entscheidungsprozesse in der EU zu vermitteln. Die letzte Ö3-Jugendstudie unterstreicht die Bedeutung: 77 Prozent der Jugendlichen interessieren sich für Politik, doch nur 22 Prozent fühlen sich ausreichend eingebunden. Gleichzeitig sehen 82 Prozent persönliche Vorteile in der EU und 86 Prozent sind überzeugt, dass sie Europa geeint hat. Genau hier setzt Europa erleben an: Die Initiative öffnet den direkten Blick hinter die Kulissen der europäischen Demokratie und macht Europas Institutionen konkret erfahrbar.

Anträge für das nächste Schuljahr werden im Sommer wieder möglich sein.