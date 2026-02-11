Kurz vor Beginn der Semesterferien begaben sich die Französisch-Schüler*innen des 3. und 5. Jahrgangs der BHAK Bad Ischl auf eine kulturelle Entdeckungsreise nach Linz. Ziel war das Programmkino Moviemento, wo im Rahmen des Kinofestivals „Cinéfête“ der französische Film „En fanfare“ (deutscher Titel: „Die leisen und die großen Töne“) in Originalfassung gezeigt wurde.

Im Unterricht hatten sich die Jugendlichen bereits intensiv mit dem Werk des Regisseurs Emmanuel Courcol auseinandergesetzt. Der Kinobesuch bot somit eine ideale Gelegenheit, das Gelernte zu vertiefen und zahlreiche Facetten der französischen Sprache und Kultur unmittelbar zu erleben.

Sprachunterricht mit Praxisbezug

Der Französischunterricht an der Handelsakademie Bad Ischl zeichnet sich jedoch nicht nur durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Filmen aus, sondern auch durch große Vielfalt und Praxisnähe. So findet der Unterricht manchmal in der Küche statt, wo typische französische Spezialitäten wie Crêpes oder Quiche Lorraine zubereitet werden. Auch moderne Chansons stehen regelmäßig am Programm und eröffnen den Lernenden weitere kulturelle Einblicke.

Besonders sprachbegabte Jugendliche haben zudem die Möglichkeit, das international anerkannte DELF-Diplom (Diplôme d’Études en Langue Française) zu erwerben. Dieses weltweit und unbegrenzt gültige Sprachdiplom bescheinigt Kompetenzen in den Bereichen Hör- und Leseverstehen, Sprechen sowie Schreiben und stellt eine wertvolle Ergänzung zur Ausbildung an der BHAK Bad Ischl dar.