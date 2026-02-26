Frauen und Männer jeden Alters und ohne musikalische Vorerfahrung aus der Region Traunsee sind zum Mitsingen im Projektchor eingeladen.

Der Projektchor „Querbeet“ Traunkirchen richtet sich an Frauen und Männer aus der Region Traunsee – unabhängig von musikalischer Vorerfahrung oder Alter und ist ein neues Projekt des Traunkirchen Chors unter der Leitung von Ronja Böhler.

Angedacht ist ein bunt gemischtes Repertoire von Tradition bis hin zu modernen Stücken, Querbeet eben.

Angesprochen sind alle, die mit Freude und Leidenschaft gerne singen, sich aber nicht dauerhaft in einem Chor oder Chorverein engagieren wollen. Im Projektchor bietet sich die Möglichkeit, Neues zu entdecken, den Wiedereinstieg ins Singen zu wagen oder einfach einmal das Singen in geselliger Gemeinschaft auszuprobieren.

Das Ergebnis der Probenarbeiten soll dann am 14/15. November in Form eines Herbstkonzerts der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Der Projektchor startet nach Ostern am Dienstag, den 14. April 2026 um 19.30 Uhr.

Die Proben finden wöchentlich immer dienstags im Musikheim Traunkirchen (Mitterndorf – neben VS Traunkirchen) statt, ab 19.30 Uhr.

Während der Sommerferien finden keine Proben statt.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter: chor@traunkirchenchor.at