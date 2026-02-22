Mit einem Kleinbus wollte eine Gruppe Urlauber aus dem asiatischen Raum am Nachmittag des 22. Februar 2026 eigentlich nur kurz an der B 145 anhalten. Doch abseits der Fahrbahn wurde aus dem geplanten Kurzaufenthalt dann doch eine längere Stehzeit – denn das Fahrzeug hatte sich in der regennassen, matschigen Straßenböschung festgefahren.

Guter Rat war gefragt, der dann von einem hilfsbereiten Einheimischen kam: Denn die herbeigerufenen Kräfte der Feuerwehr Bad Goisern konnten den Kleinbus schließlich wieder flott für die Weiterfahrt machen.

Unter Einsatz der Bergeseilwinde des Rüstlöschfahrzeugs gelang es den Einsatzkräften, das Fahrzeug wieder auf die befestigte Fahrbahn zu ziehen. Um Stauungen zu minimieren, wurde die Einsatzstelle auf der vielbefahrenen Bundesstraße entsprechend abgesichert sowie eine wechselseitige Verkehrsregelung eingerichtet.