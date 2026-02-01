Am Samstag, 31.1.2026, war Großkampftag in der Österreichischen Eishockeyliga (ÖEL) zwischen dem Tabellenführer des Grunddurchgangs KSV Kapfenberg und den punktegleichen Cam4Dent Sharks Gmunden. Der Sieger dieses letzten Spiels hatte den Vorteil des Pickbonus und kann sich den Gegner im Viertelfinale aus den vier platzierten Mannschaften des jeweiligen Grunddurchgangs aussuchen.

Hochmotiviert starteten beide Mannschaften in dieses Entscheidungsspiel. Leider gab es im ersten Drittel einen deutlichen Dämpfer für die Gmundner Haie, die trotz großen Einsatzes nicht ins Spiel fanden. So stand es nach 20 Minuten bereits 4:0 für den KSV.

In der 22. Spielminute folgte sogar das 5:0 – untypisch für den bisherigen Saisonverlauf der Sharks. In Minute 23:08 gelang dann Bastian Szieber nach Zuspiel von Simon Reder und Marc-Andre Dorion der erste Treffer zum 5:1. Das war zugleich der Stand nach 40 Spielminuten.

Das Dilemma für die Sharks setzte sich jedoch fort: Nach 47 gespielten Minuten stand es bereits 7:1 für Kapfenberg, und damit war die Luft bei den Gmundnern endgültig draußen. Mit diesem Endstand gab es keinen würdigen Abschluss des Grunddurchgangs. Aber auch derart schwarze Tage muss man im Sport aushalten, analysieren, rasch aus dem Gedächtnis streichen – der Blick kann nur mehr nach vorne gerichtet werden.

„War nicht unser Tag heute. Die Mannschaft konnte die erforderliche Leistung nicht abrufen und war nüchtern betrachtet auch nicht bereit dazu. Trotz allem ist Platz zwei in der Tabelle eine Top-Leistung, und wir haben im letzten und 20. Spiel des Grunddurchgangs um Platz 1 mitgespielt. Der Blick ist nach vorne gerichtet, und nun beginnt der ‚richtige Kampf‘ um die Titelverteidigung!“, so Sharks-Trainer Gregor Baumgartner.

Als Gegner für das erste Viertelfinale wurde wie im Vorjahr HC Kufstein ausgewählt. Vorsicht ist geboten, haben doch die Kufsteiner im Heimspiel in Gmunden im Vorjahr einen 0:4 Erfolg eingespielt, aber die SHARKS bewiesen Moral und siegten im zweiten Viertelfinale in Kufstein sensationell mit 1:6 gewonnen und sind in das Halbfinale aufgestiegen.

Am Samstag, 7.2.2026, beginnt um 18:30 Uhr in der MUKI Eisarena bereits die erste Play-off-Begegnung im Viertelfinale der ÖEL. Der Gegner wird am Sonntag, 1.2.2026, um 10:00 Uhr aus der Westgruppe der ÖEL ausgelost und bekannt gegeben.

Seid am 7.2.2026 dabei, liebe Eishockeyfans, und unterstützt die Cam4Dent Sharks Gmunden wieder lautstark auf dem Weg zur Titelverteidigung. Füllt das Haifischbecken – es soll beben!

Bericht und Bilder: Peter SOMMER – FOTOPRESS