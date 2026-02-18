Vöcklabruck. Das OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck lädt am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 19 Uhr zur neuen Reihe „Vinyl Kollektiv“ ein. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Plattenhören, Austausch über Musik und eine Community für Menschen, die Schallplatten nicht nur sammeln, sondern gemeinsam erleben möchten.

Das Vinyl Kollektiv versteht sich als offene Plattform für Vinyl-Freund:innen und Musikfans, die Lust auf Begegnung abseits von Algorithmen und Playlists haben. Wer gern in Kisten mit gebrauchten oder neuen Schallplatten stöbert, sich für Pressungen, Cover oder HiFi-Details interessiert oder einfach neue Musik entdecken will, findet hier einen regelmäßigen Treffpunkt. Gemeinsam gehört wird, was die Gäste mitbringen – vom Lieblingsalbum bis zum Zufallsfund aus dem Plattenladen.

Kuratiert wird der Abend von Stefan Ferger und Christoph Hatheier, die das Format als Mischung aus Wohnzimmeratmosphäre, musikalischem Stammtisch und offener Hörsession anlegen. Es gibt keinen Vortrag und kein Pflichtprogramm: Entscheidend ist das Gespräch über Musik, Klang und persönliche Hörerfahrungen. So entsteht über die Zeit ein Archiv aus Geschichten, Empfehlungen und Platten, das die Treffen verbindet.

Das Kollektiv richtet sich an alle Generationen – erfahrene Sammler:innen ebenso wie Menschen, die gerade erst beginnen, sich für Vinyl zu interessieren. Vorkenntnisse sind nicht nötig, wichtiger ist die Neugier, Musik bewusst und in Ruhe zu hören. Wer möchte, bringt eigene Schallplatten mit; wer ohne Sammlung kommt, kann sich von der Auswahl vor Ort überraschen lassen.

Im Zentrum steht das analoge Hören als gemeinsames Erlebnis: das Auflegen der Platte, das Knistern der Rille, das Blättern durch Cover und Inlays. Die Abende bieten Raum, über Pressungen, Mastering oder Anlagen zu sprechen, ohne in einen Technikzirkel zu kippen – Musik bleibt der Ausgangspunkt. Neben den persönlichen Empfehlungen der Teilnehmer:innen können sich im Laufe der Treffen thematische Schwerpunkte ergeben, von Genres über Labels bis zu bestimmten Jahrgängen.

Mit dem Auftakttermin am 25. Februar ist ein regelmäßiger Rhythmus geplant: Weitere Treffen sind derzeit für 18. März, 29. April, 20. Mai und 24. Juni 2026 im OKH vorgesehen. Ziel ist es, eine langfristige, lebendige Community aufzubauen, die das Kulturhaus um einen analogen Hörraum ergänzt. Damit setzt das OKH seinen Anspruch fort, Raum für zeitgenössische Kultur und eigeninitiierte Formate im Großraum Vöcklabruck zu bieten.

Veranstaltungsinformation:

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 19 Uhr im OKH – Offenes Kulturhaus Vöcklabruck, Hans Hatschek-Straße 24, 4840 Vöcklabruck.

Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fragen zum Format oder zu mitgebrachten Platten können vorab per E-Mail an vinyl.kollektiv@gmx.at gestellt werden. Weitere Infos zum Programm des OKH: www.okh.or.at/programm.