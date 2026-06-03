Die Spenden des diesjährigen Frauenfilmabends ergehen an das Mosaik Vöcklabruck und fördern explizit die Notschlafplätze für Frauen. „Zu Beginn sind wir mit 2 Betten nur für Frauen gestartet, mittlerweile haben wir schon 5. Es ist sehr erfreulich, dass wir auf Frauen in Notsituation besser eingehen können. Das ist gelebte Frauensolidarität“, meint Eva Schwarz, die zuständige Mitarbeiterin.

„Dass immer mehr Frauen von Wohnungslosigkeit bedroht sind, ist alarmierend. Aber wir im Bezirk können uns glücklich schätzen, dass wir mit dem Mosaik und all seinen Mitarbeiter*innen eine so kompetente Betreuungsmöglichkeit haben, die wir selbstverständlich immer wieder gerne unterstützen! Dafür danken wir all den Besucherinnen des Frauenfilmabends ganz herzlich für ihren Beitrag dazu“, ergänzt Claudia Hauschildt-Buschberger, Bezirksfrauensprecherin und Bundesrätin.