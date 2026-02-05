Unsere diesjährige Winterübung/Eisübung wurde im Bereich Ramsaugebirge – Eisfälle „Idefix-Asterix-Obelix“ abgehalten.
Übungsablauf:
– Auffahrt/Aufstieg zum Einsatzort-Transport notwendiger Ausrüstung (auch mit unserem Raupenquad)
– Theorie und Praxis Standplatzbau und Klettern im Eis
– Bewegen im leichten Eisgelände
– 2 Toprope Linien zum Eisklettern
– Sanitätsstation
– Bergung eines Verunfallten aus dem Eisfall mit neuem Petzl-Dreieck „Pitagor“
– Abtransport des Verunglückten im Eisgelände mit Ferno Korbtrage
Ein perfekter Übungstag bei optimalen Eisbedingungen – 26 Kameraden haben daran teilgenommen.
