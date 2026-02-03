Knapp 70 Kinder tummelten sich am vergangenen Sonntag in Bad Goisern auf der Sprungschanze, um zusammen mit Skisprung Legende Andi Goldberger ihre ersten Sprünge auf einer Schanze zu absolvieren. Unter den Augen erfahrener Trainer, darunter die Cheftrainer des ASVÖ Nordic Team, und mit großer Unterstützung von Andi Goldberger, sah das begeisterte Publikum zahlreiche Sprünge von der 5 Meter Schanze.

Hier konnte man schon das eine oder andere Talent erkennen. Insgesamt bewiesen knapp 70 Kinder großen Mut (die jüngsten gerade 4 Jahre alt) und ließen sich auch nicht durch den einen oder anderen kleinen Sturz aus der Ruhe bringen und zeigten ihr großes Interesse am Skisprungsport.

Zum Abschluss gab es noch einige Showsprünge der schon etwas „größeren“ Springer des ASVÖ Nordic Team Salzkammergut auf der 20 und 50 Meter Schanze, die mit staunenden Augen der jungen Gäste beobachtet wurden. Als Erinnerung gab es ein kleines Geschenk, die persönliche Startnummer und eine Urkunde mit Goldi Autogramm.

Schon am Freitag und Sonntag haben alle interessierten Jungadler die Möglichkeit auf richtigen Sprungski ihre ersten Sprünge zu absolvieren – beim Probetraining vom NTS. Infos unter: www.nordicskiteam.at