Montagfrüh ist in Vorchdorf ein 60-jähriger Lkw-Lenker leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden worden. Zunächst bestand aufgrund von Spuren am Fahrzeug der Verdacht auf eine Explosion.

Lkw bei Firma entdeckt

Mitarbeiter einer Firma verständigten am 30. März 2026 die Polizei, nachdem der ungarische Lkw-Lenker seit Sonntagmittag nicht mehr erreichbar gewesen war. Gegen 08:00 Uhr wurde der versperrte Lkw an einer Laderampe in Vorchdorf vorgefunden.

Aufgrund von Brandspuren und Rissen an der Windschutzscheibe wurde zunächst eine Explosion vermutet. Die Feuerwehr überprüfte das Fahrzeug, konnte jedoch keinen Gasaustritt feststellen.

Lenker leblos in Fahrerkabine

Bei der weiteren Nachschau entdeckten die Einsatzkräfte den 60-Jährigen leblos in der Fahrerkabine.

Möglicher Brand durch Campingkocher

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein im Fahrzeug befindlicher Campingkocher ein Brandgeschehen ausgelöst haben, das jedoch von selbst wieder erlosch.

Kohlenmonoxidvergiftung als mögliche Todesursache

Als wahrscheinliche Todesursache gilt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.

LPD OÖ