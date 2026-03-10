Am 4. März unternahmen 37 Mitglieder einen interessanten Ausflug zum Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug und konnten so die Stromerzeugung hautnah erleben. Bei einer Führung erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Besichtigt wurden unter anderem die Schaltzentrale, die Kaplan-Turbinen sowie ein Ausstellungsraum mit Modellen und Kurzfilmen über die Funktionsweise der Anlage.

Das 1959 eröffnete Kraftwerk gilt als Symbol des österreichischen Wiederaufbaus in der Zweiten Republik. Die 460 Meter lange Staumauer staut die Donau auf rund 34 km Länge auf. Sieben Turbinen erzeugen hier jährlich etwa 1,3 Mrd. KW-Std. Strom.

Anschließend führte der Ausflug weiter nach Maria Taferl. Nach dem Mittagessen im Gasthof Goldener Löwe nutzten viele Teilnehmer die Gelegenheit, die beeindruckende Wallfahrts-Basilika Maria Taferl zu besichtigen oder die sonnige Aussicht über das Donautal zu genießen.

Am Nachmittag trat die Gruppe wieder die Heimreise an. Der Ausflug ins niederösterreichische Mostviertel bleibt allen Teilnehmern in guter Erinnerung.