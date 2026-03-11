Am 09.03.2026 fand im Kulturzentrum der Stadtgemeinde Lenzing an der Ager der Bezirksfeuerwehrtag des Bezirks-Feuerwehrkommando Vöcklabruck statt. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl gab eine beeindruckende Bilanz der ehrenamtlichen Arbeit des Jahres 2025 ab. Es wurden 1578 Brandeinsätze und 3382 Technische Einsätze von den Feuerwehren des Bezirkes abgearbeitet und 177 Personen gerettet. Insgesamt nahmen 1262 Kameraden und Kameradinnen bei den diversen Ausbildungen und Lehrgängen im Bezirk für den Feuerwehrdienst teil. 205 Ausbildner des Bezirkes sorgen für eine fundierte Ausbildung bei den Ausbildungen und Lehrgängen. 166 Bewerter umfasst der Bewerterstab des Bezirkes Vöcklabruck.

Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend konnte eine Rekordteilnahme mit 836 Jugendfeuermitglieder verzeichnet werden. Erstmals wurde ein Jugend Fire-Cup mit 44 Gruppen durchgeführt. Bei den Truppführer-Prüfungen wurden 1224 Modulprüfungen durchgeführt. Bei den Bewerben im Bezirk nahmen 991 Jugendgruppen und 796 Aktivgruppen teil. 20 Kameraden und Kameradinnen wurden mit einem Bewerterverdienstabzeichen ausgezeichnet. Oberbrandrat Thomas Pichler (BFKDT Eferding), ABI d. F. Alexander Stolar, HBI d. F. Klaus Egger und OBI d. F. Herbert Hufnagl wurden mit der Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes 3. Stufe in Bronze ausgezeichnet. Brandrat Alexander Neuhauser und HBI d. F. Alexander Baumann erhielten die Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes 2. Stufe in Silber. ABI Georg Hausleitner, ABI Christoph Staudinger, HBI d. F. Thomas Höllnsteiner und HBI d. F. Florian Kübler wurden mit der Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes 1. Stufe in Gold ausgezeichnet. BFA Dr. Bernd Hainbucher, HBI d. F. Andreas Distler und HBI d. F. Walter Pachler wurden mit der Florianmedaille 3. Stufe ausgezeichnet. Das ÖBFV-Verdienstzeichen 3. Stufe wurde an ABI Markus Forstinger, HBI d. F. Stefan Enser und HBI d. F. August Thalhammer verliehen. E-HBI Johann Sebastian Wagner, HBI d. F. Martin Lexl und ABI d. F. Andreas Schindlauer wurden mit dem OÖ Feuerwehr-Verdienstkreuz der 3. Stufe in Bronze ausgezeichnet. E-HAW Johannes Linner wurde mit der Florianmedaille in Silber ausgezeichnet. Die Florian-Ehrenmedaille in Bronze wurde an den Bürgermeister von Mondsee Josef Wendtner überreicht. Die Große Florian Ehrenmedaille des OÖ LFV in Bronze wurde an die Firma Purea Austria GmbH für die überörtliche Unterstützung (seit 1945) mehrerer Feuerwehren in Form von großzügigem Sponsoring, sowie zur Verfügungstellung von diversen Geräten beim Hochwasser 2002 in OÖ, wo kostenlos Fahrzeuge, Pumpen und Schlauchmaterial zur Verfügung gestellt wurden, überreicht.

Christian Mader unterstrich in seiner Ansprach die derzeit schwierige Situation in der wir uns befinden, aber die Politik wird alles tun um die Feuerwehren bestmöglich auszurüsten, damit die Herausforderungen welche Tagtäglich auf uns zukommen auch gemeistert werden können. Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl bedanke sich am Schluss bei allen für die geleistete Arbeit im Jahr 2025 für das Feuerwehrwesen.